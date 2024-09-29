Довбик сыграет в старте Ромы в матче против Венеции
Соперник со дна турнирной таблицы
Фото: asroma.com
В рамках шестого тура чемпионата Италии "Рома" встретится с "Венецией". Артем Довбик попал в основной состав "волков".
???? Ecco la nostra formazione per #RomaVenezia ????— AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2024
???? DAJE ROMA! ????#ASRoma pic.twitter.com/QnZzOCqUHq
Украинец играл с первых минут во всех шести предыдущих матчах римлян в этом сезоне, включая поединок ЛЕ. В последних трех поединках он забивал по одному голу.
Сейчас “Рома” идет на 11 месте в Серии А, а “Венеция” расположилась в зоне вылета – на 18 позиции.
Матч начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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