Довбик сыграет в старте Ромы в матче против Венеции

В рамках шестого тура чемпионата Италии "Рома" встретится с "Венецией". Артем Довбик попал в основной состав "волков".

Украинец играл с первых минут во всех шести предыдущих матчах римлян в этом сезоне, включая поединок ЛЕ. В последних трех поединках он забивал по одному голу.

Сейчас “Рома” идет на 11 месте в Серии А, а “Венеция” расположилась в зоне вылета – на 18 позиции.

Матч начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.