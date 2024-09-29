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Довбик сыграет в старте Ромы в матче против Венеции

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Довбик сыграет в старте Ромы в матче против Венеции

Фото: asroma.com

UA-Футбол
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В рамках шестого тура чемпионата Италии "Рома" встретится с "Венецией". Артем Довбик попал в основной состав "волков".

Украинец играл с первых минут во всех шести предыдущих матчах римлян в этом сезоне, включая поединок ЛЕ. В последних трех поединках он забивал по одному голу.

Сейчас “Рома” идет на 11 месте в Серии А, а “Венеция” расположилась в зоне вылета – на 18 позиции.

Матч начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Артем Довбик Рома Венеция
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