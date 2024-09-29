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Кухаревич не реализовал пенальти в матче против Рейнджерса. Хиберниан поединок проиграл - ВИДЕО

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Не сумел сравнять счет

Кухаревич не реализовал пенальти в матче против Рейнджерса. Хиберниан поединок проиграл - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче шестого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" на своем поле принимал "Хиберниан". Итоговый счет встречи – 1:0.

"Львы" забили на 34 минуте, но в компенсированное к первому тайма время гости получили шанс на пробитие пенальти. Выполнять удар с 11 метров взялся Николай Кухаревич, однако голкипер намертво забрал мяч в руки. Вратарь – Джек Батленд, который когда-то выступал в "Сток Сити", "Кристал Пэлас" и сборной Англии.

Украинец покинул поле на 68-й минуте встречи.

Это был шестой матч Кухаревича за “Хиберниан” в текущем сезоне. На его счету один гол и одна желтая карточка.

Сейчас "Хиберниан" находится на девятом месте в турнирной таблице Шотландской Премьер-лиги.

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