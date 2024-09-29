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Отыграл все 90 минут. Цыганков получил одни из самых высоких оценок за матч против Сельты

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Команды сыграли вничью

Отыграл все 90 минут. Цыганков получил одни из самых высоких оценок за матч против Сельты

Новина українською

В 8-м туре Ла Лига "Сельта" и "Жирона" сыграли между собой вничью - 1:1. Украинский полузащитник каталонцев Виктор Цыганков провел на поле весь матч.

В этой игре Виктор отдал 89% точных передач, выполнил 6 подач в штрафную площадку, нанес один удар по воротам, заблокировал выстрел соперника, выиграл 4 единоборства из 8-ми, забежал в офсайд, сфолил, заработал три раза нарушение на себе, совершил 3 отбора.

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Статистические порталы поставили Цыганкову за матч высокие балы. Оценка от WhoScored - 7,2, а от Sofascore - 7,6.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.09.2024 в 17:17
А Довбика тем временем освистывают на Стадио Олимпико. Рома горит аутсайдеру 0-1..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.09.2024 в 17:17
А Довбика тем временем освистывают на Стадио Олимпико. Рома горит аутсайдеру 0-1..
Ответить
0
0

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