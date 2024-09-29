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Яремчук не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

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Начнет со скамейки запасных

Яремчук не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук остался в запасе на матч 6-го тура Суперлиги Греции против "Атромитоса".

Отметим, что в рамках чемпионата Роман со старта еще не выходил.

Поединок "Олимпиакос" - "Атромитос" начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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