Яремчук не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата Греции
Начнет со скамейки запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук остался в запасе на матч 6-го тура Суперлиги Греции против "Атромитоса".
Отметим, что в рамках чемпионата Роман со старта еще не выходил.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYATR #slgr pic.twitter.com/J0wMUX0WDN— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 29, 2024
Поединок "Олимпиакос" - "Атромитос" начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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