Яремчук не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата Греции

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук остался в запасе на матч 6-го тура Суперлиги Греции против "Атромитоса".

Отметим, что в рамках чемпионата Роман со старта еще не выходил.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYATR #slgr pic.twitter.com/J0wMUX0WDN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 29, 2024

Поединок "Олимпиакос" - "Атромитос" начнется в 18:00 по киевскому времени.