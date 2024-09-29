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Стали известны оценки Довбика за матч против Венеции

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Отыграл все 90 минут

Стали известны оценки Довбика за матч против Венеции

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик провел полный матч против "Венеции" (2:1) в рамках 6-го тура Серии А.

Артем отдал 69% точных передач, выполнил лонгбол, 3 раза пробил мимо ворот, выиграл 2 единоборства из 6-ти, забежал в офсайд, сфолил и заработал нарушение на себе.

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Аналитические порталы выставили Довбику одни из самых низких оценок среди всех футболистов "Ромы". От WhoScored игрок имеет 6,4 баллов, от Sofascore - 6,9.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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