Лунин останется в запасе Реала на мадридское дерби

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетико" в рамках 8-го тура Ла Лиги.

К сожалению, Лунин в этом сезоне игровых минут еще не имел.

Мадридское дерби начнется в 22:00. "Атлетико" сейчас находится на 3-м месте в таблице чемпионата, "Реал“ - на 2-м. Расстояние между командами - 2 очка.