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Лунин останется в запасе Реала на мадридское дерби

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Лунин останется в запасе Реала на мадридское дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетико" в рамках 8-го тура Ла Лиги.

К сожалению, Лунин в этом сезоне игровых минут еще не имел.

Мадридское дерби начнется в 22:00. "Атлетико" сейчас находится на 3-м месте в таблице чемпионата, "Реал“ - на 2-м. Расстояние между командами - 2 очка.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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