Лунин останется в запасе Реала на мадридское дерби
К сожалению
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Атлетико" в рамках 8-го тура Ла Лиги.
К сожалению, Лунин в этом сезоне игровых минут еще не имел.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2024
???? @Atleti #AtletiRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/rMQHare7gk
Мадридское дерби начнется в 22:00. "Атлетико" сейчас находится на 3-м месте в таблице чемпионата, "Реал“ - на 2-м. Расстояние между командами - 2 очка.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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