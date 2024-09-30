Цитаишвили забил дебютный гол в Испании - ВИДЕО

Полузащитник "Гранады" Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", отличился дебютным голом за испанский клуб.

Он вышел в стартовом составе на матч 7-го тура Сегунды против "Бургоса". На 51-й минуте Цитаишвили открыл счет во встречи. Для грузина это первый гол в футболке испанского клуба. На 79-й минуте он покинул поле.

Тем не менее "Гранада" не сумела удержать победный счет. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Напомним, арендное соглашение игрока с клубом из одноименного города рассчитано до июня 2025 года.