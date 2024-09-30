Цитаишвили забил дебютный гол в Испании - ВИДЕО
Динамовец отличился в матче против "Бургоса"
Фото: instagram.com/granadacf
Полузащитник "Гранады" Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", отличился дебютным голом за испанский клуб.
Он вышел в стартовом составе на матч 7-го тура Сегунды против "Бургоса". На 51-й минуте Цитаишвили открыл счет во встречи. Для грузина это первый гол в футболке испанского клуба. На 79-й минуте он покинул поле.
Тем не менее "Гранада" не сумела удержать победный счет. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Напомним, арендное соглашение игрока с клубом из одноименного города рассчитано до июня 2025 года.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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