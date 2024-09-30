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Цитаишвили забил дебютный гол в Испании - ВИДЕО

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Динамовец отличился в матче против "Бургоса"

Цитаишвили забил дебютный гол в Испании - ВИДЕО

Фото: instagram.com/granadacf

Новина українською

Полузащитник "Гранады" Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", отличился дебютным голом за испанский клуб.

Он вышел в стартовом составе на матч 7-го тура Сегунды против "Бургоса". На 51-й минуте Цитаишвили открыл счет во встречи. Для грузина это первый гол в футболке испанского клуба. На 79-й минуте он покинул поле.

Тем не менее "Гранада" не сумела удержать победный счет. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Напомним, арендное соглашение игрока с клубом из одноименного города рассчитано до июня 2025 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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