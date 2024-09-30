Ждем Лунина. Куртуа - вне заявки Реала на матч ЛЧ с Лиллем

В среду, второго октября, " Реал " сыграет матч 2-го тура Лиги Чемпионов против французского "Лилля". Мадридцы уже обнародовали заявку на игру.

В ней нет опытного вратаря Тибо Куртуа, который получил травму в мадридском дерби. Следовательно, ожидается, что основным на этот матч будет украинец Андрей Лунин.

Напомним, Куртуа отыграл все 10 официальных матчей "Реала" в текущем сезоне.

Матч "Лилль" - "Реал" состоится 2-го октября в 22:00.