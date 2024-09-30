Ждем Лунина. Куртуа - вне заявки Реала на матч ЛЧ с Лиллем
Очень вероятно, что Андрей выйдет на матч ЛЧ с Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, второго октября, "
В ней нет опытного вратаря Тибо Куртуа, который получил травму в мадридском дерби. Следовательно, ожидается, что основным на этот матч будет украинец Андрей Лунин.
Напомним, Куртуа отыграл все 10 официальных матчей "Реала" в текущем сезоне.
Матч "Лилль" - "Реал" состоится 2-го октября в 22:00.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2024
???? @losclive#UCL pic.twitter.com/IDDDNSyIh5
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны
- СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- Вездесущий Миколенко, 96% точных пасов Ярмолюка и 2 касания мяча Мудрика. Оценки украинцев за игру в 6-м туре АПЛ
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн