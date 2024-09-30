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Ждем Лунина. Куртуа - вне заявки Реала на матч ЛЧ с Лиллем

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Очень вероятно, что Андрей выйдет на матч ЛЧ с Лиллем

Ждем Лунина. Куртуа - вне заявки Реала на матч ЛЧ с Лиллем

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, второго октября, "Реал" сыграет матч 2-го тура Лиги Чемпионов против французского "Лилля". Мадридцы уже обнародовали заявку на игру.

В ней нет опытного вратаря Тибо Куртуа, который получил травму в мадридском дерби. Следовательно, ожидается, что основным на этот матч будет украинец Андрей Лунин.

Напомним, Куртуа отыграл все 10 официальных матчей "Реала" в текущем сезоне.

Матч "Лилль" - "Реал" состоится 2-го октября в 22:00.

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