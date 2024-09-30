Журналист: Малиновский пропустит 4-5 месяцев

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче 5-го тура Серии А с "Венецией" (0:2).

У украинского хавбека диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. Ему уже сделали операцию.

Читайте также Источник сообщил, кто заменит в сборной травмированного Малиновского

При этом, как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко, ссылаясь на свои источники, Руслан выбыл из игры на 4-5 месяцев. Именно столько времени ему понадобится для полного восстановления.

Напомним, что Малиновский в текущем сезоне сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.