Журналист: Малиновский пропустит 4-5 месяцев
Руслан выбыл надолго
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Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче 5-го тура Серии А с "Венецией" (0:2).
У украинского хавбека диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. Ему уже сделали операцию.
При этом, как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко, ссылаясь на свои источники, Руслан выбыл из игры на 4-5 месяцев. Именно столько времени ему понадобится для полного восстановления.
Напомним, что Малиновский в текущем сезоне сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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