Украинский тренер вместе с Актобе выиграл Кубок Казахстана
Актобе Игоря Леонова в финале турнира обыграл Атырау
фото из свободных источников
В воскресенье, 29 сентября, прошел финал Кубок Казахстана, в котором "Актобе" украинского тренера Игоря Леонова встречался с "Атырау".
"Актобе" выиграл поединок 2:1, причем сделал это в волевом стиле, забив два гола на 89-й и 90-й минутах.
Отметим, что для "Актобе" это первый Кубок Казахстана за последние 16 лет.
Кубок Казахстана. Финал
Атырау – Актобе 1:2
Голы: Сигневич, 24 – Касым, 89 пенальти, Гондола, 90.
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