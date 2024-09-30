Украинский тренер вместе с Актобе выиграл Кубок Казахстана

В воскресенье, 29 сентября, прошел финал Кубок Казахстана, в котором "Актобе" украинского тренера Игоря Леонова встречался с "Атырау".

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"Актобе" выиграл поединок 2:1, причем сделал это в волевом стиле, забив два гола на 89-й и 90-й минутах.

Отметим, что для "Актобе" это первый Кубок Казахстана за последние 16 лет.

Кубок Казахстана. Финал

Атырау – Актобе 1:2

Голы: Сигневич, 24 – Касым, 89 пенальти, Гондола, 90.