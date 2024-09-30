В румынской федерации подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве
Подобную операцию тренеру уже делали в столице Украины
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который ранее тренировал в Украине "Шахтер" и "Динамо", вскоре прибудет в Киев, где ему сделают операцию.
Информацию об этом подтвердил президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну.
"Я знал об этом, мы много раз обсуждали медицинскую ситуацию. Он выбрал лучший момент, чтобы это не повлияло на его активность в сборной. Это жертва, которую он принес на благо национальной команде. Операцию нужно было провести еще в конце августа, но это затруднило бы его работу в сборной в сентябре. Мы в курсе ситуации, поддерживаем его, как можем", – заявил Бурляну.
В мае 2023 года Луческу в Киеве провели операцию на левом бедре. Сейчас аналогичное хирургическое вмешательство необходимо осуществить на правом бедре.
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