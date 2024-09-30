  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Борнмут в рамках АПЛ примет Саутгемптон. Забарный традиционно выйдет в старте
В тренде

Борнмут в рамках АПЛ примет Саутгемптон. Забарный традиционно выйдет в старте

Наши за границей

Известны стартовые составы команд

Борнмут в рамках АПЛ примет Саутгемптон. Забарный традиционно выйдет в старте

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 сентября, в матче 6-го тура АПЛ "Борнмут" примет "Саутгемптон".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный традиционно займет свое место в стартовом составе команды.

Напомним, что UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Забарный на месте. Борнмут - Саутгемптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Украинский тренер вместе с Актобе выиграл Кубок Казахстана
yellow-arrow
Журналист: Малиновский пропустит 4-5 месяцев
Саутгемптон Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости