Борнмут в рамках АПЛ примет Саутгемптон. Забарный традиционно выйдет в старте
Известны стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 30 сентября, в матче 6-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный традиционно займет свое место в стартовом составе команды.
Напомним, что UA-футбол проведет
#BOUSOU team confirmed ✅ pic.twitter.com/y7kfgDW7YC— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) September 30, 2024
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