Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия

Руслана Малиновского мы, к сожалению, долго не увидим из-за травмы, Богдан Попов остается лишь с одним попаданием в заявку "Эмполи" в лиге - в августе, и без игровых минут. Из украинцев в Серии А остается Артем Довбик. Который играет постоянно, но, возможно, в этом как раз и проблема.

В первом матче в каденции Ивана Юрича "Рома" одержала блестящую победу - 3:0 над "Удинезе". Во втором - против "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы - начала сложно, затем в первом тайме добавила и забила, но во втором сидела в глухой обороне и на 85-ой минуте пропустила. В третьем - провалила первый тайм, немного, но недостаточно добавила в первой половине второго, но в итоге устроила камбек против "Венеции" - 2:1.

Как оценивать такое начало каденции? Как семь очков в девяти матчах, то есть успешные результаты? Или вспомнить, что все матчи состоялись дома, на "Стадио Олимпико", и фактически два тайма из шести были провальными, а еще примерно один - бледным? А может, вспомнить о бардаке в клубе в последние недели и потому просто брать результаты, не смотря ни на игру, ни далеко вперед, ни далеко назад. Просто идти от матча к матчу.

В последнем матче "волки" нанесли 22 ударов дома по воротам новичка лиги, но пропустили 18. По ударам в створ даже матч проиграли. И в игровом плане, несмотря на 70 процентов владения мячом, часто выглядели хуже скромного соперника. Играли медленно и несобранно, не прессинговали ни с желанием, ни с организованностью, ничего не могли придумать в атаке и очень много пропускали в обороне.

Юрич признал, что его команда позволяла слишком много контратак в первом тайме. Говорил об изнурительном матче против "Атлетика" в четверг и признал, что против "Венеции" часть игроков отыграла ниже своих возможностей. Признал потребность в улучшении прикрытия соперников, прочтения пасов, контроля игры, заявляя, что против "Удинезе" и "Атлетика" все это получалось лучше, чем против "Венеции".

Иван усадил в запас трех из четырех его лучших атакеров с начала сезона. Пауло Дибалу - из-за травмы, Никколо Писилли и Томмазо Бальданци - из-за усталости и ротации. Играл с первых минут лишь Артем Довбик. И без помощи этих игроков, да и всех других, потерялся. Как и в первых матчах сезона, разрывы между ним и другими были большими, прессинг команды и вообще движение - ленивым и неорганизованным.

Артем старался, смещался и касался мяча и в глубине поля, и справа и слева в штрафной площадке, и даже на флангах. Но принимал мячи слишком неуклюже. Слишком часто принимал спиной к воротам, а так без помощи атаку не начнешь. А когда принимал как следует и был готов отдать, поддержки от партнеров по команде не получал. Неудивительно, что не забил после трех матчей во всех турнирах с голами подряд.

Он нанес три неточных удара по воротам. Получил на ход по правому флангу в контратаке, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной - низом, слабо и слишком неточно. Пробил головой с острого угла с углового под давлением - мимо ворот. А когда получил отскок от соперника в центре штрафной - был обязан забивать, но начал убирать защитника, жонглировать мячом, пробил в итоге низом и не попал.

17 передач и 33 касания мяча, 69 процентов точных передач - безоговорочно худшие показатели среди полевых игроков стартового состава его команды. Трижды шел в дриблинг, но лишь однажды успешно, трижды блокировал передачи соперников, помогая в обороне. Выиграл два единоборства из шести.

В эпизоде с решающим голом Писилли Довбик боролся с защитником, оба упали и не факт, что Артем не фолил. Но ВАР не вмешался.

В целом огромный контраст с матчем в четверг против "Атлетик", когда получал от СМИ отличные оценки "7" и "7.5", а также эпитеты: "Великолепный, машина, Довбик-гол, большое имя, настоящий бомбардир, шип в глазу защитников соперников".

На этот раз наиболее популярной оценкой была "5.5", также было немало "пятерок" и редко "шестерки". Писали, что он был "в клетке", "застрял в болоте", "выглядел уставшим", а еще чаще - "изолированным", "плохо поддерживаемым партнерами по команде", "оставленным в одиночестве". Указывали на его плохой прием мяча, при этом признавали, что тяжело работал, боролся, старался.

Худшим игроком матча в "Роме" почти все признавали Матиаса Суле, а Довбик с Лоренцо Пеллегрини делили второе место в этой номинации. Как раз трое главных атакеров команды с первых минут отчетного матча, которые должны были атаковать, создавать друг другу и завершать. В схеме 3-4-2-1 "2" - это Суле и Пеллегрини, а "1" - Довбик. Так что вину за игру они должны разделить.

Возможно, украинский форвард и вправду устал и нуждается в отдыхе? Или в таком нуждается вся его команда? Хотя, возможно, она просто недооценила соперника, новичка и команду из зоны вылета. В любом случае, лучше вновь вспомнить о словах, сказанных в начале, и просто идти от матча к матчу, не заглядывая далеко ни вперед, ни назад и не пытаясь делать какие-то стратегические долгосрочные выводы.

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