Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
Мерсисайдцы могут подписать Михаила
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "красных" готово предложить за украинца 35 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты. Общая сумма трансфера может увеличиться до 50 млн.
23-летний украинец хочет продолжить свое развитие и усовершенствование как футболист, и ради этого готов сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени. Руководство "синих" готово отпустить игрока уже в зимнее трансферное окно.
Среди претендентов на игрока назывался "Марсель". Также появилась информация о потенциальной аренде зимой Мудрика в "Барселону".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер может принять запорожский Металлург
- УПЛ. Заря - Ворскла 2:0. Бартулович снимает с себя приставку и.о.?
- Украинский тренер вместе с Актобе выиграл Кубок Казахстана
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн