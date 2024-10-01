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Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика

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Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "красных" готово предложить за украинца 35 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты. Общая сумма трансфера может увеличиться до 50 млн.

Читайте такжеБывший игрок Челси вынес жесткий вердикт Мудрику: Его время вышло

23-летний украинец хочет продолжить свое развитие и усовершенствование как футболист, и ради этого готов сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени. Руководство "синих" готово отпустить игрока уже в зимнее трансферное окно.

Среди претендентов на игрока назывался "Марсель". Также появилась информация о потенциальной аренде зимой Мудрика в "Барселону".

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
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