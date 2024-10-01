Анчелотти - Лунину: Ты знаешь, что мы тебе полностью доверяем
Наставник "Реала" провел разговор с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Как известно, основной кипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму отводящей мышцы левой ноги, и выбыл как минимум на 2-3 недели. В этот период ворота "сливочных" доверят украинцу Андрею Лунина.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти после тренировки провел беседу с Луниным.
"Ты знаешь, что мы полностью доверяем тебе", - передает слова Анчелотти издание Defensa Central.
Отметим, что Куртуа не попал в заявку "Реала" на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Лилля", который состоится 2 октября.
Лунин еще не играл в этом сезоне на испанский клуб.
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