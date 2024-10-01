Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Зинченко остается самым дорогим украинцем в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик снова упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 35 млн евро, то сейчас его ценник составляет 30 млн. Интересно, что на момент трансфера в Англию Transfermarkt оценивал Мудрика в 60 миллионов евро.
Самым дорогим представителем Украины в Англии остался Александр Зинченко из "Арсенала", хотя его стоимость также снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.
А вот ценники на Илью Забарного ("Борнмут", 32 миллиона евро), Виталия Миколенко ("Эвертон", 28 млн) и Егора Ярмолюка ("Брентфорд", 10 млн) не претерпели изменений.
Украинцы в АПЛ:
- Александр Зинченко ("Арсенал", - 3 миллионов евро, 35 миллиона евро);
- Михаил Мудрик ("Челси", - 5 млн, 30 млн);
- Илья Забарный ("Борнмут", + 0 млн, 32 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +0 млн, 10 млн).
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