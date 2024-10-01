Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ . Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик снова упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 35 млн евро, то сейчас его ценник составляет 30 млн. Интересно, что на момент трансфера в Англию Transfermarkt оценивал Мудрика в 60 миллионов евро.

Самым дорогим представителем Украины в Англии остался Александр Зинченко из "Арсенала", хотя его стоимость также снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.

А вот ценники на Илью Забарного ("Борнмут", 32 миллиона евро), Виталия Миколенко ("Эвертон", 28 млн) и Егора Ярмолюка ("Брентфорд", 10 млн) не претерпели изменений.

Украинцы в АПЛ: