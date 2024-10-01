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Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Наши за границей

Зинченко остается самым дорогим украинцем в Англии

Мудрик снова подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик снова упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 35 млн евро, то сейчас его ценник составляет 30 млн. Интересно, что на момент трансфера в Англию Transfermarkt оценивал Мудрика в 60 миллионов евро.

Самым дорогим представителем Украины в Англии остался Александр Зинченко из "Арсенала", хотя его стоимость также снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.

А вот ценники на Илью Забарного ("Борнмут", 32 миллиона евро), Виталия Миколенко ("Эвертон", 28 млн) и Егора Ярмолюка ("Брентфорд", 10 млн) не претерпели изменений.

Украинцы в АПЛ:

  • Александр Зинченко ("Арсенал", - 3 миллионов евро, 35 миллиона евро);
  • Михаил Мудрик ("Челси", - 5 млн, 30 млн);
  • Илья Забарный ("Борнмут", + 0 млн, 32 млн);
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +0 млн, 10 млн).
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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.10.2024 в 17:31
От що означає правильно обраний клуб! Перши два можуть за будь-яку похибку... недоработку одразу на лаві опинитися У Мудрика та Зінченка по одному виходу в основі і один вихід на заміну... зіграли по ВІСЕМДЕСЯТ хвилин за ШІСТЬ турів АПЛ! А у других такої кількості конкурентів НЕМА! Тому є час пограти набути досвіду та відточити майстерність! Забарний зіграв всі 6 матчів БЕЗ замін, Миколенко п'ять!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
01.10.2024 в 17:31
От що означає правильно обраний клуб! Перши два можуть за будь-яку похибку... недоработку одразу на лаві опинитися У Мудрика та Зінченка по одному виходу в основі і один вихід на заміну... зіграли по ВІСЕМДЕСЯТ хвилин за ШІСТЬ турів АПЛ! А у других такої кількості конкурентів НЕМА! Тому є час пограти набути досвіду та відточити майстерність! Забарний зіграв всі 6 матчів БЕЗ замін, Миколенко п'ять!
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0
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.10.2024 в 17:02
Мишко наближається до своєї реальної ціни в 25 млн
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aleks68
01.10.2024 в 17:22
а сколько реально стоит ваш шляпаренко
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