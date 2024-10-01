Подогревают интерес. УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов Лунина в прошлом сезоне ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА в соцсетях опубликовала видео-нарезку сейвов украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в прошлом сезоне
В нарезку вошли сейвы украинца в матчах плей-офф против "РБ Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварии".
Вероятно, таким образом, УЕФА подозревает интерес к матчу ЛЧ в котором "Реал" в среду сыграет с "Лиллем".
Напомним, что Тибо Куртуа получил травму, и завтра с вероятностью 99.9% именно Лунин выйдет в стартовом составе мадридской команды.
Andriy Lunin's 23/24 campaign ????#UCL pic.twitter.com/jn9s5AYnzx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2024
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