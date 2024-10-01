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Подогревают интерес. УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов Лунина в прошлом сезоне ЛЧ

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Подогревают интерес. УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов Лунина в прошлом сезоне ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА в соцсетях опубликовала видео-нарезку сейвов украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

В нарезку вошли сейвы украинца в матчах плей-офф против "РБ Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварии".

Вероятно, таким образом, УЕФА подозревает интерес к матчу ЛЧ в котором "Реал" в среду сыграет с "Лиллем".

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Напомним, что Тибо Куртуа получил травму, и завтра с вероятностью 99.9% именно Лунин выйдет в стартовом составе мадридской команды.

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