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17-летний украинский форвард Байера Степанов забил Милану в Юношеской лиге УЕФА. ВИДЕО

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Это первый гол украинца в этом турнире

17-летний украинский форвард Байера Степанов забил Милану в Юношеской лиге УЕФА. ВИДЕО

Фото: ФК Баєр

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Артем Степанов отличился за Байер U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

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Сегодня, 1 октября, состоялся матч Юношеской лиги УЕФА, в котором "Байер" U-19 играл со сверстниками из "Милана".

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкой молодежи, а последний гол своей команды на 90+5 минуте забил в контратаке украинский форвард Артем Степанов.

Ну и отметим, что это был первый гол 17-летнгео украинца в Юношеской лиге УЕФА.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 19:00
Всё хорошо. Только фамилию Степанофф надо сменить на украинскую Степаненко!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 19:00
Всё хорошо. Только фамилию Степанофф надо сменить на украинскую Степаненко!
Ответить
0
0

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