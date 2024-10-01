17-летний украинский форвард Байера Степанов забил Милану в Юношеской лиге УЕФА. ВИДЕО
Это первый гол украинца в этом турнире
Фото: ФК Баєр
Украинский форвард Артем Степанов отличился за Байер U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.
Сегодня, 1 октября, состоялся матч Юношеской лиги УЕФА, в котором "Байер" U-19 играл со сверстниками из "Милана".
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкой молодежи, а последний гол своей команды на 90+5 минуте забил в контратаке украинский форвард Артем Степанов.
Ну и отметим, что это был первый гол 17-летнгео украинца в Юношеской лиге УЕФА.
• Bayer Leverkusen 3⃣-1⃣ AC Milan— ???????????????????????????? (@Juanito__91) October 1, 2024
• Artem Stepanov ???????? ( ???????????????????????? ???????? )
• #???????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/EFLlojsACK
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