Хлань: Я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов

21-летний украинский вингер "Лехии" Максим Хлань рассказал о своих дальнейших планах в футбольной карьере.

"Конечно, я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов, но какой именно клуб будет – не знаю, не думал пока об этом.

Возвращение в УПЛ? Все возможно. Мне нравится наблюдать за моими родными командами, это "Карпаты" и "Полесье". Они с очень большим потенциалом и надеюсь принесут еврокубки в свои города", - рассказал Хлань.