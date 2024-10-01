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Хлань: Я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов

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Украинский вингер Лехии рассказал о своих целях и планах

Хлань: Я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов

Фото: Instagram

Новина українською

21-летний украинский вингер "Лехии" Максим Хлань рассказал о своих дальнейших планах в футбольной карьере.

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"Конечно, я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов, но какой именно клуб будет – не знаю, не думал пока об этом.

Возвращение в УПЛ? Все возможно. Мне нравится наблюдать за моими родными командами, это "Карпаты" и "Полесье". Они с очень большим потенциалом и надеюсь принесут еврокубки в свои города", - рассказал Хлань.

Напомним, что Хлань перебрался в "Лехию" в начале сентября 2023 года и с того момента сыграл за польскую команду 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань
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Источник:
ukrsport
Опубликовал: Михаил Черныш
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