Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 20го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Арсенал" примет "ПСЖ".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и ожидаемо не попал в заявку на сегодняшний матч.

Напомним, что последний раз Алекс выходил на поле в сентябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций.

Несмотря на то, что Зинченко мы сегодня не увидим, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "ПСЖ".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



Unchanged from Saturday's win against Leicester City ✅



Let's take it to the next level, Gunners ????