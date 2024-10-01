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Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

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Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 20го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Арсенал" примет "ПСЖ".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и ожидаемо не попал в заявку на сегодняшний матч.

Напомним, что последний раз Алекс выходил на поле в сентябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций.

Несмотря на то, что Зинченко мы сегодня не увидим, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "ПСЖ".

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