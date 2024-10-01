Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с ПСЖ
Топовый матч дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 20го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Арсенал" примет "ПСЖ".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы и ожидаемо не попал в заявку на сегодняшний матч.
Напомним, что последний раз Алекс выходил на поле в сентябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций.
Несмотря на то, что Зинченко мы сегодня не увидим, UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2024
Unchanged from Saturday's win against Leicester City ✅
Let's take it to the next level, Gunners ????
The starting 1⃣1⃣! ????????????#ARSPSG I #UCL pic.twitter.com/1Zq7JOE8eg— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 1, 2024
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