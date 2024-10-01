Игнатенко попробует остановить Холанда. Украинец в старте Слована на матч ЛЧ против Ман Сити

Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов , в одном из которых братиславский "Слован" примет "Манчестер Сити".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Отметим, что украинский опорник "Слована" Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.