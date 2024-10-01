  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игнатенко попробует остановить Холанда. Украинец в старте Слована на матч ЛЧ против Ман Сити
В тренде

Игнатенко попробует остановить Холанда. Украинец в старте Слована на матч ЛЧ против Ман Сити

Наши за границей
Обновлено

Сегодня - день Лиги чемпионов

Игнатенко попробует остановить Холанда. Украинец в старте Слована на матч ЛЧ против Ман Сити

skslovan.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых братиславский "Слован" примет "Манчестер Сити".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что украинский опорник "Слована" Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Ну и напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Слован" - "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Хлань: Я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с ПСЖ
yellow-arrow
17-летний украинский форвард Байера Степанов забил Милану в Юношеской лиге УЕФА. ВИДЕО
Манчестер Сити Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости