Игнатенко попробует остановить Холанда. Украинец в старте Слована на матч ЛЧ против Ман Сити
Сегодня - день Лиги чемпионов
skslovan.com
Сегодня, 1 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что украинский опорник "Слована" Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Ну и напомним, что UA-Футбол проведет
Your City line-up ????— Manchester City (@ManCity) October 1, 2024
XI | Ortega Moreno, Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol, Gundogan (C), Nunes, Savinho, Foden, Doku, Haaland
SUBS | Ederson, Carson, Walker, Dias, Kovacic, Grealish, Bernardo, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/n0f9IDl7th
Популярное сейчас
- Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо
- Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
- Штутгарт – Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.10.2024
- Стали известны оценки Довбика за матч против Венеции
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе