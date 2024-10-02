Довбик не выйдет в старте против Эльфсборга, – Roma Press

3 октября состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между "Эльфсборгом" и "Ромой" в шведском городе Бурос.

По информации итальянских СМИ, главный тренер "волков" планирует ротацию. Большинство лидеров команды, такие как Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини, получат отдых. В старте не стоит ждать и украинского нападающего Артема Довбика, которого, вероятно, заменит Элдор Шомуродов.

Довбик забил за "Рому" на старте сезона три гола. Именно Артем отличился в прошлом матче ЛЕ против "Атлетика". Этот мяч стал первым для команды в текущей еврокампании.