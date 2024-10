Британец украинского происхождения снова забил за Манчестер Юнайтед

17-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" Закери (Захар) Бауманн, который имеет украинские корни, снова отметился голом за английскую команду.

Произошло это в матче выставочного турнира League International Cup против "Герты-2" (1:1). Бауманн вышел в стартовом составе "МЮ" U-21 и забил гол на 64-й минуте.

Это его второй гол за "красных дьяволов". В прошлую субботу он забил за "Манчестер Юнайтед" U-18.

Ранее сообщалось, что Закери начал процесс получения украинского гражданства. Бауманн является кандидатом в юношеские сборные Украины.

Парень родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

Manchester United u21s 1-0 Hertha Berlin u21s. Zach Baumann with the finish, sending the keeper the wrong way! United probably second best so far tonight though#MUFC #MUAcademy



pic.twitter.com/i6E2BJ591S