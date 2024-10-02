  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Британец украинского происхождения снова забил за Манчестер Юнайтед
В тренде

Британец украинского происхождения снова забил за Манчестер Юнайтед

Наши за границей

Бауманн забил за команду U-21

Британец украинского происхождения снова забил за Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images

Новина українською

17-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" Закери (Захар) Бауманн, который имеет украинские корни, снова отметился голом за английскую команду.

Произошло это в матче выставочного турнира League International Cup против "Герты-2" (1:1). Бауманн вышел в стартовом составе "МЮ" U-21 и забил гол на 64-й минуте.

Это его второй гол за "красных дьяволов". В прошлую субботу он забил за "Манчестер Юнайтед" U-18.

Ранее сообщалось, что Закери начал процесс получения украинского гражданства. Бауманн является кандидатом в юношеские сборные Украины.

Парень родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

Читайте такжеМихайленко: Бауманн? Он должен соответствовать уровню лучших игроков сборной Украины
По теме
yellow-arrow
Довбик не выйдет в старте против Эльфсборга, – Roma Press
yellow-arrow
ЛЧ. Слован – Манчестер Сити 0:4. Прогулочно-парковая победа горожан
yellow-arrow
Хлань: Я нацелен играть на уровне Лиги Чемпионов
Манчестер Юнайтед Захар Бауманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости