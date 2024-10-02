Британец украинского происхождения снова забил за Манчестер Юнайтед
Бауманн забил за команду U-21
Фото: Getty Images
17-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" Закери (Захар) Бауманн, который имеет украинские корни, снова отметился голом за английскую команду.
Произошло это в матче выставочного турнира League International Cup против "Герты-2" (1:1). Бауманн вышел в стартовом составе "МЮ" U-21 и забил гол на 64-й минуте.
Это его второй гол за "красных дьяволов". В прошлую субботу он забил за "Манчестер Юнайтед" U-18.
Ранее сообщалось, что Закери начал процесс получения украинского гражданства. Бауманн является кандидатом в юношеские сборные Украины.
Парень родился в Болтоне в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.
Manchester United u21s 1-0 Hertha Berlin u21s. Zach Baumann with the finish, sending the keeper the wrong way! United probably second best so far tonight though#MUFC #MUAcademy— UnitedAnalyst (@UnitedAnalyst7) October 1, 2024
pic.twitter.com/i6E2BJ591S
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