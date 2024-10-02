Мареска: Не думаю, что у Мудрика недостаток уверенности. Мы довольны тем, как он работает
Кажется, планируется ротация
Getty Images/Global Images Ukraine
Рулевой лондонского "Челси" Энцо Мареска поделился своим мнением о последних выступлениях украинского вингера Михаила Мудрика.
"Кажется, Миша играл с первых минут против "Вулверхэмптона" в АПЛ. Мы дали ему несколько матчей. Все игроки хотят играть в старте, но иногда это невозможно. Против "Барроу" Миша сыграл отлично. Надеюсь, завтра он тоже сможет провести хороший поединок.
Не думаю, что у Миши недостаток уверенности. Это Миша, и ему нужно что-то улучшить, как и остальным. Но мы довольны тем, как он работает.
Мы можем сказать то же самое о Нкунку. Клуб подписал его как важного игрока, и в данный момент он не играет в Премьер-лиге. Но в футболе все быстро меняется. Прямо сейчас ситуация такова, но это не значит, что она будет такой же на протяжении всего сезона", - сказал итальянский специалист на пресс-конференции.
Завтра, 3 октября, "Челси" сыграет в первом туре общего этапа Лиги конференций с бельгийским "Гентом". Начало - в 22:00 по Киеву.
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