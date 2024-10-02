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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов против Фейеноорда

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Стартовые составы команд

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов против Фейеноорда

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Жирона" примет "Фейеноорд".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе "Жироны" ожидаемо выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Жирона" - "Фейеноорд".

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Фейеноорд (Роттердам) Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:23
Еврейский мальчик должен играть на подъеме в свете последних событий на Ближнем Востоке. А ещё и Новый Год! Гей Гей На-На-На, пусть Витёк несёт тебя впёред праздник Рош Ха ШанА!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:23
Еврейский мальчик должен играть на подъеме в свете последних событий на Ближнем Востоке. А ещё и Новый Год! Гей Гей На-На-На, пусть Витёк несёт тебя впёред праздник Рош Ха ШанА!
Ответить
0
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