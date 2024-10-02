Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов против Фейеноорда
Стартовые составы команд
Getty Images
Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе "Жироны" ожидаемо выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????! ⚔️#GIRFEY #UCL pic.twitter.com/qZeWroW455— Girona FC (@GironaFC) October 2, 2024
???????????????? ???????? ???????????? ???????? ????#girfey • #UCL pic.twitter.com/PjWN2aj2k9— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 2, 2024
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:23
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