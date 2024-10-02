Экс-тренер Довбика: Я был уверен в Артеме - голы рано или поздно должны были прийти
Александр Грицай - про игру Артема Довбика за Рому
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в прошлом хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай высказался об успехах Артема Довбика в "Роме".
– Следите за успехами Артема Довбика, которого вы в "Днепре-1" тренировали?
– Конечно, слежу. Я очень рад, что Артем начал забивать за "Рому". Я был уверен в нем. Довбик – форвард высочайшего класса. Голы рано или поздно должны были прийти.
– Как считаете, Довбик под руководством Ивана Юрича продолжит в дальнейшем забивать?
– Насколько мне известно, стиль Юрича отличается от стиля Де Росси. У этих тренеров разные схемы и сама игра их команд отличается. Вероятно, Артем подстроится под требования хорватского специалиста. Дай Бог, у него все будет получаться.
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