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Экс-тренер Довбика: Я был уверен в Артеме - голы рано или поздно должны были прийти

Наши за границей
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Александр Грицай - про игру Артема Довбика за Рому

Экс-тренер Довбика: Я был уверен в Артеме - голы рано или поздно должны были прийти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай высказался об успехах Артема Довбика в "Роме".

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– Следите за успехами Артема Довбика, которого вы в "Днепре-1" тренировали?

– Конечно, слежу. Я очень рад, что Артем начал забивать за "Рому". Я был уверен в нем. Довбик – форвард высочайшего класса. Голы рано или поздно должны были прийти.

– Как считаете, Довбик под руководством Ивана Юрича продолжит в дальнейшем забивать?

– Насколько мне известно, стиль Юрича отличается от стиля Де Росси. У этих тренеров разные схемы и сама игра их команд отличается. Вероятно, Артем подстроится под требования хорватского специалиста. Дай Бог, у него все будет получаться.

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Александр Грицай Артем Довбик Рома
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:25
Довбик самое большое разочарование этого года в спортивной жизни Украины. Этому факту нужно смотреть прямо в лицо! Не отводить взгляд!
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0
4
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:25
Довбик самое большое разочарование этого года в спортивной жизни Украины. Этому факту нужно смотреть прямо в лицо! Не отводить взгляд!
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0
4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
02.10.2024 в 19:40
У вас в росії матчі Роми транслюють ? А чому ти не в темі ?
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1
2

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