Экс-тренер Довбика: Я был уверен в Артеме - голы рано или поздно должны были прийти

Известный в прошлом хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай высказался об успехах Артема Довбика в "Роме".

Читайте также Грицай: Аталанта сейчас выглядит сильнее Шахтера

– Следите за успехами Артема Довбика, которого вы в "Днепре-1" тренировали?

– Конечно, слежу. Я очень рад, что Артем начал забивать за "Рому". Я был уверен в нем. Довбик – форвард высочайшего класса. Голы рано или поздно должны были прийти.

– Как считаете, Довбик под руководством Ивана Юрича продолжит в дальнейшем забивать?

– Насколько мне известно, стиль Юрича отличается от стиля Де Росси. У этих тренеров разные схемы и сама игра их команд отличается. Вероятно, Артем подстроится под требования хорватского специалиста. Дай Бог, у него все будет получаться.