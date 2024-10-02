Александр Сирота вошел в символическую сборную тура в чемпионате Израиля
По версии Sofascore
Маккабі Хайфа
Украинский центральный защитник "Маккаби" Хайфа Александр Сирота вошел в символическую сборную по итогам 5-го тура высшей лиги Израиля по версии статистического портала Sofascore.
В матче с "Хапоэлем" Ироне Кирьят-Шмона украинец отличился забитым голом и получил оценку 8.0.
В итоге, "Маккаби" разгромил соперника 4:0.
Сирота этим летом перешел в "Маккаби" Хайфа на правах аренды из "Динамо" до конца сезона.
Напомним, что в текущем сезоне провел за "Маккаби" 4 матча, в которых забил 2 гола.
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