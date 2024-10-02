  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Александр Сирота вошел в символическую сборную тура в чемпионате Израиля
В тренде

Александр Сирота вошел в символическую сборную тура в чемпионате Израиля

Наши за границей
Обновлено

По версии Sofascore

Александр Сирота вошел в символическую сборную тура в чемпионате Израиля

Маккабі Хайфа

Новина українською

Украинский центральный защитник "Маккаби" Хайфа Александр Сирота вошел в символическую сборную по итогам 5-го тура высшей лиги Израиля по версии статистического портала Sofascore.

Читайте такжеСирота отметился голом во втором матче за Маккаби Хайфа подряд

В матче с "Хапоэлем" Ироне Кирьят-Шмона украинец отличился забитым голом и получил оценку 8.0.

В итоге, "Маккаби" разгромил соперника 4:0.

Сирота этим летом перешел в "Маккаби" Хайфа на правах аренды из "Динамо" до конца сезона.

Напомним, что в текущем сезоне провел за "Маккаби" 4 матча, в которых забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда
yellow-arrow
Он вернулся. Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч ЛЧ с Лиллем
yellow-arrow
Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО
Маккаби (Хайфа) Александр Сирота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofa Score
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости