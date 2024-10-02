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Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Украинец хочет улучшить и зарекомендовать себя

Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик активно работает на тренировках, намереваясь улучшиться и зарекомендовать себя перед тренерским штабом.

Так, недавно украинец остался после тренировки и примерно полчаса продолжал работать сам, когда все остальные игроки уже завершили сессию.

Футболист надеется, что 3 октября попадет в стартовый состав на матч Лиги конференций против "Гента" и получит шанс показать, на что он способен.

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Игрок уверен в себе и в том, что если он забьет первый гол в сезоне, то будут и следующие.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист провел 6 игр, отличившись двумя ассистами.

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Комментарии
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genpet (Николаев)
02.10.2024 в 20:45
30 хвилин мало, треба годинами залишатися і шліфувати свою майстерність щоб м'яч був як прив'язаний до ноги
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Комментарии 4
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genpet (Николаев)
02.10.2024 в 20:45
30 хвилин мало, треба годинами залишатися і шліфувати свою майстерність щоб м'яч був як прив'язаний до ноги
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 19:50
Миша устал от футбола.
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.10.2024 в 19:47
Не ну ви бачили? Він потрапив у ворота, ура. А в грі після його ударів м’яч вилітає за межі стадіону
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:41
Поздно Мишка! Поезд ушел! Даже ты со своей спринтерской скоростью уже его не догонишь! Иди лучше в бар, выпей галлон пива и тоску прогонишь!
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