Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО
Украинец хочет улучшить и зарекомендовать себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "
Так, недавно украинец остался после тренировки и примерно полчаса продолжал работать сам, когда все остальные игроки уже завершили сессию.
Футболист надеется, что 3 октября попадет в стартовый состав на матч Лиги конференций против "Гента" и получит шанс показать, на что он способен.
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Игрок уверен в себе и в том, что если он забьет первый гол в сезоне, то будут и следующие.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист провел 6 игр, отличившись двумя ассистами.
Mykhailo Mudryk spent an extra 30 minutes practising after all the other players left, wants to do better and I hope tomorrow night he starts and gets a chance to show what he can do. He is a confidence player and am sure as soon as the first goal goes on several will follow. pic.twitter.com/7oAa8eI2DU— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) October 2, 2024
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