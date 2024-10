Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО

Вингер " Челси " Михаил Мудрик активно работает на тренировках, намереваясь улучшиться и зарекомендовать себя перед тренерским штабом.

Так, недавно украинец остался после тренировки и примерно полчаса продолжал работать сам, когда все остальные игроки уже завершили сессию.

Футболист надеется, что 3 октября попадет в стартовый состав на матч Лиги конференций против "Гента" и получит шанс показать, на что он способен.

Игрок уверен в себе и в том, что если он забьет первый гол в сезоне, то будут и следующие.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист провел 6 игр, отличившись двумя ассистами.

Mykhailo Mudryk spent an extra 30 minutes practising after all the other players left, wants to do better and I hope tomorrow night he starts and gets a chance to show what he can do. He is a confidence player and am sure as soon as the first goal goes on several will follow. pic.twitter.com/7oAa8eI2DU