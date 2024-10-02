Мудрик остался после тренировки Челси и полчаса работал индивидуально. ВИДЕО

Вингер " Челси " Михаил Мудрик активно работает на тренировках, намереваясь улучшиться и зарекомендовать себя перед тренерским штабом.

Так, недавно украинец остался после тренировки и примерно полчаса продолжал работать сам, когда все остальные игроки уже завершили сессию.

Футболист надеется, что 3 октября попадет в стартовый состав на матч Лиги конференций против "Гента" и получит шанс показать, на что он способен.

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Игрок уверен в себе и в том, что если он забьет первый гол в сезоне, то будут и следующие.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист провел 6 игр, отличившись двумя ассистами.