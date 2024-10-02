Он вернулся. Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч ЛЧ с Лиллем
Известен стартовый состав Реала на матч ЛЧ с Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Реал" на выезде сыграет с "Лиллем".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Как и ожидалось, в стартовом составе "Реала" выйдет украинский кипер Андрей Лунин, который заменил травмированного Тибо Куртуа.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2024
???? @LOSClive#UCL pic.twitter.com/KSKv2mpd6i
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