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Он вернулся. Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч ЛЧ с Лиллем

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Известен стартовый состав Реала на матч ЛЧ с Лиллем

Он вернулся. Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч ЛЧ с Лиллем

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Реал" на выезде сыграет с "Лиллем".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Как и ожидалось, в стартовом составе "Реала" выйдет украинский кипер Андрей Лунин, который заменил травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Лилль" - "Реал".

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