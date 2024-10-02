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Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда

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Цыганков покинул поле на 29-й минуте поединка

Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда

Getty Images

Новина українською

Сегодня, 2 октября, стартовал матч второго тура Лиги чемпионов "Жирона" - "Фейенорд".

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Украинский вингер Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе хозяев, получил повреждение. Игрок потянул ногу при спринте.

Детали о травме будут известны после медицинского обследования.

Цыганков покинул поле на 29-й минуте матча. Вместо украинца вышел Арно Данджума.

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Фейеноорд (Роттердам) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
02.10.2024 в 20:39
хрусталевий наш бразильчик, ну добре, що хоч не серйозне ушкодження, чекаємо тебе на Грузинів
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
02.10.2024 в 20:39
хрусталевий наш бразильчик, ну добре, що хоч не серйозне ушкодження, чекаємо тебе на Грузинів
Ответить
0
0

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