Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов против Фейеноорда
Цыганков покинул поле на 29-й минуте поединка
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Сегодня, 2 октября, стартовал матч второго тура Лиги чемпионов "Жирона" - "Фейенорд".
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Украинский вингер Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе хозяев, получил повреждение. Игрок потянул ногу при спринте.
Детали о травме будут известны после медицинского обследования.
Цыганков покинул поле на 29-й минуте матча. Вместо украинца вышел Арно Данджума.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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02.10.2024 в 20:39
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