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Трубин займет свое законное место в старте Бенфики на матч ЛЧ с Атлетико

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Украинец - на месте

Трубин займет свое законное место в старте Бенфики на матч ЛЧ с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Бенфика" примет "Атлетико".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "орлов" ожидаемо выйдет украинский кипер Анатолий Трубин.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Бенфика" - "Атлетико".

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