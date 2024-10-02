Трубин займет свое законное место в старте Бенфики на матч ЛЧ с Атлетико
Украинец - на месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 октября, состоятся несколько матчей 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в одном из которых "Бенфика" примет "Атлетико".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "орлов" ожидаемо выйдет украинский кипер Анатолий Трубин.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! #SLBATM • #UCL pic.twitter.com/w9I8UQgYjO— SL Benfica (@SLBenfica) October 2, 2024
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