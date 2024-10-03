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Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова

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Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (2:3). Он покинул поле на 29-й минуте встречи.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что восстановление игрока будет длиться минимум 3 недели. И есть вероятность, что Виктор может пропустить октябрьские матчи сборной Украины.

"Виктор покинул поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Учитывая, что именно эта травма беспокоила игрока еще с ЕВРО, и от которой он восстановился только в конце августа, это можно трактовать как рецидив.

Типичный механизм для этой травмы - спринт + растяжение мышцы (дотягивание за мячом).

Виктор опытный и умный игрок, поэтому его реакция была показательной. Покидал поле вингер, понимая характер травмы и примерный срок, который он пропустит.

Как минимум, от такой травмы следует восстанавливаться 3 недели. Даже если это будет первая степень травмы - Виктор сможет вернуться на поле не раньше 23 октября.

Правда, учитывая рецидивный характер травмы, стоило бы взять более длительное время для надежного восстановления.

Также по реакции игрока не было до конца понятно, задняя ли это все-таки, но характер травмы точно мышечный", - написал Бабелюк.

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Виктор Цыганков Жирона
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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