Нефтчи нашел потенциальную замену Григорчуку, – Sportinfo.az

"Нефтчи" близок к подписанию именитого турецкого наставника Фатиха Терима, который с мая находится без работы после ухода из "Панатинаикоса". Сообщается, что Терим планирует продолжить деятельность в Азербайджане.

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Командой из Баку пока руководит украинец Роман Григорчук. Наставник возглавил "Нефтчи" в июне, подписав контракт на два года. Однако руководство клуба недовольно выступлениями в текущем сезоне и планирует перемены.

Команда занимает восьмое место в Премьер-лиге (5 очков) и не выиграла ни одного официального матча. "Нефтяники" отстают от лидера первенства уже на 13 баллов.