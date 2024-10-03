  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Принес победу. Беседин забил гол в матче чемпионата Казахстана - ВИДЕО
В тренде

Принес победу. Беседин забил гол в матче чемпионата Казахстана - ВИДЕО

Наши за границей

Судьбу матча решил гол украинца

Принес победу. Беседин забил гол в матче чемпионата Казахстана - ВИДЕО

Фото: FC Ordabasy

Новина українською

Сегодня, 3 октября состоялся матч 22-го тура чемпионата Казахстана, в котором "Ордабасы" на выезде обыграл "Кызылжар" (1:0).

Украинский форвард гостей Артем Беседин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле 57-й минуте, а на 82-й он отметился забитым голом. Этот мяч стал единственным в игре.

Также стоит отметить, что за "Ордабасы" выступают еще два украинца - Игорь Пластун и Евгений Макаренко. Они тоже принимали участие в матче. Пластун отыграл 90 минут, а Макаренко - 57.

"Ордабасы" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков.

По теме
yellow-arrow
Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
yellow-arrow
Лунин: Я рад снова выйти на поле, но Лилль нужно было побеждать
yellow-arrow
Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин Кызылжар (Петропавловск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 15:31
Пора в сборную вызывать..
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 15:31
Пора в сборную вызывать..
Ответить
1
1
Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 15:42
100%
Ответить
0
0
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 15:42
Визовите, діду в трусиках, коли вас призначать ! Коли там чемпіонат серед психіатричних закладів починається ?
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости