Принес победу. Беседин забил гол в матче чемпионата Казахстана - ВИДЕО

Сегодня, 3 октября состоялся матч 22-го тура чемпионата Казахстана, в котором "Ордабасы" на выезде обыграл "Кызылжар" (1:0).

Украинский форвард гостей Артем Беседин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле 57-й минуте, а на 82-й он отметился забитым голом. Этот мяч стал единственным в игре.

Также стоит отметить, что за "Ордабасы" выступают еще два украинца - Игорь Пластун и Евгений Макаренко. Они тоже принимали участие в матче. Пластун отыграл 90 минут, а Макаренко - 57.

"Ордабасы" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков.