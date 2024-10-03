Принес победу. Беседин забил гол в матче чемпионата Казахстана - ВИДЕО
Судьбу матча решил гол украинца
Фото: FC Ordabasy
Сегодня, 3 октября состоялся матч 22-го тура чемпионата Казахстана, в котором "Ордабасы" на выезде обыграл "Кызылжар" (1:0).
Украинский форвард гостей Артем Беседин начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле 57-й минуте, а на 82-й он отметился забитым голом. Этот мяч стал единственным в игре.
Также стоит отметить, что за "Ордабасы" выступают еще два украинца - Игорь Пластун и Евгений Макаренко. Они тоже принимали участие в матче. Пластун отыграл 90 минут, а Макаренко - 57.
"Ордабасы" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 15:31
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