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"Он немного устал", - тренер Ромы рассказал, сыграет ли Довбик против Эльфсборга

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Сегодня Рома сыграет в Лиге Европы с Эльфсборгом

"Он немного устал", - тренер Ромы рассказал, сыграет ли Довбик против Эльфсборга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич накануне матча второго тура Лиги Европы против "Эльфсборга" рассказал о состоянии украинского форварда Артема Довбика.

"Довбик немного устал, посмотрим, выпускать ли его с самого начала, или вводить по ходу игры.

У нас есть игроки, которые хорошо умеют владеть мячом", – сказал Юрич.

Напомним, что матч "Эльфсборг" - "Рома" состоится 3 октября в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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