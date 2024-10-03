"Он немного устал", - тренер Ромы рассказал, сыграет ли Довбик против Эльфсборга

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич накануне матча второго тура Лиги Европы против "Эльфсборга" рассказал о состоянии украинского форварда Артема Довбика.

"Довбик немного устал, посмотрим, выпускать ли его с самого начала, или вводить по ходу игры.

У нас есть игроки, которые хорошо умеют владеть мячом", – сказал Юрич.