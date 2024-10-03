"Он немного устал", - тренер Ромы рассказал, сыграет ли Довбик против Эльфсборга
Сегодня Рома сыграет в Лиге Европы с Эльфсборгом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич накануне матча второго тура
"Довбик немного устал, посмотрим, выпускать ли его с самого начала, или вводить по ходу игры.
У нас есть игроки, которые хорошо умеют владеть мячом", – сказал Юрич.
Напомним, что матч "Эльфсборг" - "Рома" состоится 3 октября в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол
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