Яремчук остался в запасе Олимпиакоса на матч ЛЕ с Брагой
Роман снова остался в запасе
instagram.com/olympiacosfc
Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных.
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Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 6 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.
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