Яремчук остался в запасе Олимпиакоса на матч ЛЕ с Брагой

Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги Европы , в одном из которых "Олимпиакос" примет "Брагу".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных.

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Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 6 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.