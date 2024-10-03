Луческу назвал команду, в которой намерен завершить тренерскую карьеру

Известный 79-летний румынский тренер Мирча Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынию, заявил, где он намерен завершить карьеру.

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"Я люблю сборную Румынии, это был мой долг возглавить эту команду. Я хочу закончить мою очень долгую карьеру в сборной Румынии.

Наша основная цель сейчас – выигрывать каждую игру. Я думаю мое присутствие здесь помогает команде. Я пока не представляю свою жизнь без футбола", – сказал Луческу.