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Луческу назвал команду, в которой намерен завершить тренерскую карьеру

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Луческу назвал команду, в которой намерен завершить тренерскую карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный 79-летний румынский тренер Мирча Луческу, который сейчас возглавляет сборную Румынию, заявил, где он намерен завершить карьеру.

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"Я люблю сборную Румынии, это был мой долг возглавить эту команду. Я хочу закончить мою очень долгую карьеру в сборной Румынии.

Наша основная цель сейчас – выигрывать каждую игру. Я думаю мое присутствие здесь помогает команде. Я пока не представляю свою жизнь без футбола", – сказал Луческу.

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Источник:
prosportua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
03.10.2024 в 20:48
на печке пора сидеть.всё жаба давит.цыган никак не угомонится
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0
2
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Комментарии 2
aleks68
03.10.2024 в 20:48
на печке пора сидеть.всё жаба давит.цыган никак не угомонится
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0
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:18
Ну він же не квасить так, як ви московіти !
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0
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