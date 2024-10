Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО

УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов .

Всего в нарезке 5 эффектных спасений, в список которых попал и сейв Андрея Лунина, который на 35-й минуте в матче против "Лилля" (0:1) сумел отбить удар головой Джонатана Дэвида с близкого расстояния, а затем помешал добить мяч в ворота.

Также в нарезку вошли два сейва Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" в матче против "Баварии" (1:0), а также отбитые пенальти Тимона Велленройтера и Пауло Гассаниги в матче "Жирона" — "Фейеноорд" (2:3).

What a performance we witnessed from Dibu Martínez ????



Some unbelievable goalkeeping tonight... ⬇️