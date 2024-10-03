  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО
В тренде

Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Андрей спасал, но Реал все равно проиграл

Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО

BR

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Всего в нарезке 5 эффектных спасений, в список которых попал и сейв Андрея Лунина, который на 35-й минуте в матче против "Лилля" (0:1) сумел отбить удар головой Джонатана Дэвида с близкого расстояния, а затем помешал добить мяч в ворота.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в нарезку вошли два сейва Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" в матче против "Баварии" (1:0), а также отбитые пенальти Тимона Велленройтера и Пауло Гассаниги в матче "Жирона" — "Фейеноорд" (2:3).

По теме
yellow-arrow
Довбик в Швеции. Эльфсборг - Рома. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
yellow-arrow
Шанс Мудрика. Челси - Гент. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
Челси – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости