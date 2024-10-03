Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО
Андрей спасал, но Реал все равно проиграл
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УЕФА опубликовал нарезку лучших сейвов 2-го тура группового раунда
Всего в нарезке 5 эффектных спасений, в список которых попал и сейв Андрея Лунина, который на 35-й минуте в матче против "Лилля" (0:1) сумел отбить удар головой Джонатана Дэвида с близкого расстояния, а затем помешал добить мяч в ворота.
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Также в нарезку вошли два сейва Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" в матче против "Баварии" (1:0), а также отбитые пенальти Тимона Велленройтера и Пауло Гассаниги в матче "Жирона" — "Фейеноорд" (2:3).
What a performance we witnessed from Dibu Martínez ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2024
Some unbelievable goalkeeping tonight... ⬇️@QatarAirways || #LetsFly pic.twitter.com/hHvjJoq5BU
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