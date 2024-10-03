Довбик остался в запасе Ромы на матч Лиги Европы против шведского Эльфсборга

Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Эльфсборг" примет "Рому".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский форвард итальянской команды Артем Довбик в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных. Ранее главный тренер римлян говорил, что Артем "немного устал". Место на острие атак у римлян занял Шомуродов.