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Довбик остался в запасе Ромы на матч Лиги Европы против шведского Эльфсборга

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Вероятно, украинец выйдет на замену

Довбик остался в запасе Ромы на матч Лиги Европы против шведского Эльфсборга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Эльфсборг" примет "Рому".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский форвард итальянской команды Артем Довбик в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных. Ранее главный тренер римлян говорил, что Артем "немного устал". Место на острие атак у римлян занял Шомуродов.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эльфсборг" - "Рома".

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