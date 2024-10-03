Шанс или ротация? Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций против Гента
Шанс зарекомендовать себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги конференций, в одном из которых "Челси" примет "Гент".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? COME ON CHELSEA! ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/YeKxyM3kde— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2024
Ready for it! ????⚪️#COBW #CHEGNT #UECL pic.twitter.com/9ZmmihSmx5— KAA Gent (@KAAGent) October 3, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом
- "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
- Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн