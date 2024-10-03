  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шанс или ротация? Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций против Гента
В тренде

Шанс или ротация? Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций против Гента

Наши за границей

Шанс зарекомендовать себя

Шанс или ротация? Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций против Гента

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги конференций, в одном из которых "Челси" примет "Гент".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Челси" - "Гент".

По теме
yellow-arrow
Довбик в Швеции. Эльфсборг - Рома. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
yellow-arrow
Шанс Мудрика. Челси - Гент. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
Спасение Лунина вошло в 5-ку лучших сейвов 2-го тура Лиги чемпионов. ВИДЕО
Челси (Лондон) Гент Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости