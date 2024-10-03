Шанс или ротация? Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций против Гента

Сегодня, 3 октября, состоятся несколько матчей Лиги конференций, в одном из которых "Челси" примет "Гент".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

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