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Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных футболистов по версии GiveMeSport

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Лидер рейтинга - Неймар

Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных футболистов по версии GiveMeSport

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Популярное спортивное издание GiveMeSport опубликовало свой рейтинг из десяти наиболее переоцененных футболистов.

Журналисты создавали рейтинг по следующим критериям: ожидания, статистика, успешность, репутация в начале карьеры и восприятие игроков в целом в футбольном мире.

Попал в список и украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который занял 5-е место рейтинге.

На первом месте оказался нападающий "Аль-Хиляля" Неймар.

Одно из многих дорогих приобретений на "Стэмфорд Бридж" в эпоху Тодда Боэли, Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года за колоссальные 88,5 млн фунтов стерлингов — огромная сумма трансфера, возложенная на плечи тогдашнего 21-летнего игрока. Молодые игроки, за которых платят такие колоссальные деньги, находятся под огромным давлением, а футбол — жестокая среда, где очень мало времени.

"Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" где он привлек внимание нескольких команд мирового футбола. Однако его статистика не была ошеломляющей. Его показатели были довольно средними, и, несмотря на свой очевидный талант, Мудрик с трудом добавлял к своему имени голевые вклады — что и продолжается в его карьере в "Челси" до сих пор.

В свои 23 года Мудрику еще есть время доказать скептикам, что они ошибаются, и реализовать свой потенциал, но первые признаки не очень хороши. Энцо Мареска — менеджер, которому поручено выжать максимум из Мудрика и поднять его результативность на гораздо более высокий уровень, чем его нынешние показатели", - пишет издание про украинца.

Рейтинг наиболее переоцененных футболистов от GiveMeSport:

1. Неймар ("Аль-Хилаль")

2. Жоау Феликс ("Челси")

3. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

4. Антони ("Манчестер Юнайтед")

5. Михаил Мудрик ("Челси")

6. Ромелу Лукаку ("Наполи")

7. Джордан Хендерсон ("Аякс")

8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

9. Виктор Осимхен ("Галатасарай", в аренде из "Наполи")

10. Альваро Мората ("Милан")

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 23:12
Хендо тоже вполне самореализовался, у него хорошая карьера. Слегка разве что травмами подпорченная
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Комментарии 3
Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 23:12
Хендо тоже вполне самореализовался, у него хорошая карьера. Слегка разве что травмами подпорченная
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0
0
Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 23:07
Джиджи - один из лучших вратарей мира, вполне ожидания оправдывает. От Мораты ничего великого никто никогда и не ожидал. Всегда был просто добротным стабильным форвардом
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Джим Слэйд (Харьков)
03.10.2024 в 23:06
Каким боком тут вообще Доннарумма и Мората?
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