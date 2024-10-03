Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных футболистов по версии GiveMeSport

Популярное спортивное издание GiveMeSport опубликовало свой рейтинг из десяти наиболее переоцененных футболистов.

Журналисты создавали рейтинг по следующим критериям: ожидания, статистика, успешность, репутация в начале карьеры и восприятие игроков в целом в футбольном мире.

Попал в список и украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик, который занял 5-е место рейтинге.

На первом месте оказался нападающий "Аль-Хиляля" Неймар.

Одно из многих дорогих приобретений на "Стэмфорд Бридж" в эпоху Тодда Боэли, Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года за колоссальные 88,5 млн фунтов стерлингов — огромная сумма трансфера, возложенная на плечи тогдашнего 21-летнего игрока. Молодые игроки, за которых платят такие колоссальные деньги, находятся под огромным давлением, а футбол — жестокая среда, где очень мало времени.

"Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" где он привлек внимание нескольких команд мирового футбола. Однако его статистика не была ошеломляющей. Его показатели были довольно средними, и, несмотря на свой очевидный талант, Мудрик с трудом добавлял к своему имени голевые вклады — что и продолжается в его карьере в "Челси" до сих пор.

В свои 23 года Мудрику еще есть время доказать скептикам, что они ошибаются, и реализовать свой потенциал, но первые признаки не очень хороши. Энцо Мареска — менеджер, которому поручено выжать максимум из Мудрика и поднять его результативность на гораздо более высокий уровень, чем его нынешние показатели", - пишет издание про украинца.