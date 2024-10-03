Кривцов - о своем переходе в MLS: Родители должны обеспечивать безопасность наших детей
Защитник рассказал, почему он решил перебраться за океан
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "
"Я слышал звуки взрывов, мои дети это слышали, и так не должно быть. Как отец, я должен был обеспечить безопасность своей семьи.
Я также хотел попробовать что-то новое — другую страну, новый язык. Я вышел из своей зоны комфорта и теперь рад, что сделал это.
Сейчас стало лучше, потому что месяц назад моя жена Юля ездила в Украину и поняла, что здесь мы живем в безопасности, и нашим детям не приходится слышать звуки взрывов, сирен и другие военные вещи. Это то, что мы должны делать как родители — обеспечивать безопасность наших детей", — сказал Кривцов.
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