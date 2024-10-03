Кривцов - о своем переходе в MLS: Родители должны обеспечивать безопасность наших детей

Экс-защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал о своем решении в 2023 году покинуть донецкую команду и перейти в "Интер Майами".

"Я слышал звуки взрывов, мои дети это слышали, и так не должно быть. Как отец, я должен был обеспечить безопасность своей семьи.

Я также хотел попробовать что-то новое — другую страну, новый язык. Я вышел из своей зоны комфорта и теперь рад, что сделал это.

Сейчас стало лучше, потому что месяц назад моя жена Юля ездила в Украину и поняла, что здесь мы живем в безопасности, и нашим детям не приходится слышать звуки взрывов, сирен и другие военные вещи. Это то, что мы должны делать как родители — обеспечивать безопасность наших детей", — сказал Кривцов.