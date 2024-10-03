Мудрик отдал быстрый ассист в матче ЛК против Гента
1:0 для Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" играет матч 2-го тура Лиги конференций против "Гента".
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и довольно быстро отметился результативным действием.
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Уже на 12-й минуте украинец навесил с фланга на голову Вейге, который и переправил мяч в сетку. 1:0 для "Челси".
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 22:30
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