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Мудрик отдал быстрый ассист в матче ЛК против Гента

Наши за границей

1:0 для Челси

Мудрик отдал быстрый ассист в матче ЛК против Гента

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" играет матч 2-го тура Лиги конференций против "Гента".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и довольно быстро отметился результативным действием.

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Уже на 12-й минуте украинец навесил с фланга на голову Вейге, который и переправил мяч в сетку. 1:0 для "Челси".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Челси (Лондон) Гент Михаил Мудрик
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 22:30
Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать Мышка!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 22:30
Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать Мышка!
Ответить
0
1

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