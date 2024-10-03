Мудрик отдал быстрый ассист в матче ЛК против Гента

"Челси" играет матч 2-го тура Лиги конференций против "Гента".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и довольно быстро отметился результативным действием.

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Уже на 12-й минуте украинец навесил с фланга на голову Вейге, который и переправил мяч в сетку. 1:0 для "Челси".