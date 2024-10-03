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Рома горит Эльфсборгу. Довбик вышел спасать ситуацию

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Артем вышел на замену во втором тайме

Рома горит Эльфсборгу. Довбик вышел спасать ситуацию

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 октября, проходят несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Эльфсборг" принимает "Рому".

Украинский форвард итальянской команды Артем Довбик остался в запасе на матч, но был вынужден выходить на замену на 65-й минуте, чтобы попытаться спасти ситуацию.

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"Рома" на данный момент проигрывает шведам 0:1. Играть осталось порядка 20-25 минут.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Эльфсборг" - "Рома".

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