Рома горит Эльфсборгу. Довбик вышел спасать ситуацию

Сегодня, 3 октября, проходят несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Эльфсборг" принимает "Рому".

Украинский форвард итальянской команды Артем Довбик остался в запасе на матч, но был вынужден выходить на замену на 65-й минуте, чтобы попытаться спасти ситуацию.

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"Рома" на данный момент проигрывает шведам 0:1. Играть осталось порядка 20-25 минут.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Эльфсборг" - "Рома".