Рома горит Эльфсборгу. Довбик вышел спасать ситуацию
Артем вышел на замену во втором тайме
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 октября, проходят несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Эльфсборг" принимает "Рому".
Украинский форвард итальянской команды Артем Довбик остался в запасе на матч, но был вынужден выходить на замену на 65-й минуте, чтобы попытаться спасти ситуацию.
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"Рома" на данный момент проигрывает шведам 0:1. Играть осталось порядка 20-25 минут.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Эльфсборг" - "Рома".
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