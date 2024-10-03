Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи

3 октября одновременно стартовали два матча: "Челси" - "Гент" в рамках первого тура ЛК и поединок второго раунда ЛЕ "Эльфсборг" - "Рома".



Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", а Артем Довбик вышел на замену на 65-й минуте за "волков".

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После завершения игры статистические порталы оценили Артема в 6.9 (Sofascore) и 6.2 (Whoscored). А Михаилу Sofascore поставил 7.0.

Довбик выиграл одно воздушное единоборство, отдал два ключевых паса, сделал 9 касаний к мячу и отдал 50% точных передач.

Мудрик отдал 1 ассист, преуспел в 3 удачных обводках, сделал 48 касаний к мячу и отдал 74% точных передач.