  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи
В тренде

Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи

Наши за границей
Обновлено

Sofascore и Whoscored определились с оценками

Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

3 октября одновременно стартовали два матча: "Челси" - "Гент" в рамках первого тура ЛК и поединок второго раунда ЛЕ "Эльфсборг" - "Рома".

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", а Артем Довбик вышел на замену на 65-й минуте за "волков".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После завершения игры статистические порталы оценили Артема в 6.9 (Sofascore) и 6.2 (Whoscored). А Михаилу Sofascore поставил 7.0.

Довбик выиграл одно воздушное единоборство, отдал два ключевых паса, сделал 9 касаний к мячу и отдал 50% точных передач.

Мудрик отдал 1 ассист, преуспел в 3 удачных обводках, сделал 48 касаний к мячу и отдал 74% точных передач.

Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи - изображение 1
Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Шанс Мудрика. Челси - Гент. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
Рома горит Эльфсборгу. Довбик вышел спасать ситуацию
yellow-arrow
Довбик в Швеции. Эльфсборг - Рома. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
Артем Довбик Рома Михаил Мудрик WhoScored SofaScore Челси
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости