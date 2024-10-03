Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи
Sofascore и Whoscored определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
3 октября одновременно стартовали два матча: "Челси" - "Гент" в рамках первого тура ЛК и поединок второго раунда ЛЕ "Эльфсборг" - "Рома".
Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", а Артем Довбик вышел на замену на 65-й минуте за "волков".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После завершения игры статистические порталы оценили Артема в 6.9 (Sofascore) и 6.2 (Whoscored). А Михаилу Sofascore поставил 7.0.
Довбик выиграл одно воздушное единоборство, отдал два ключевых паса, сделал 9 касаний к мячу и отдал 50% точных передач.
Мудрик отдал 1 ассист, преуспел в 3 удачных обводках, сделал 48 касаний к мячу и отдал 74% точных передач.
Популярное сейчас
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же
- Сборная Украины по футзалу получила соперника по матчу за бронзовые медали ЧМ-2024
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО