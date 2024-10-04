Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Пресс-служба "Жироны" опубликовала медицинское заключение о травме Виктора Цыганкова, полученной им в матче против "Фейеноорда" (2:3) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

По результатам обследования у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ориентировочный срок восстановления - 5 недель.

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Таким образом, Виктор точно не поможет сборной Украине в играх против национальных команд Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября) в Лиге наций.

В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.