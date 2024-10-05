Юрич – о последнем матче ЛЕ: С Довбиком мы смогли завести мяч в штрафную
Украинец усилил волков в нападении
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Наставник "Ромы" Иван Юрич прокомментировал поражение от "Эльфсборга" (0:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
“Мы показали много хороших эпизодов, чтобы вывести мяч в финальную треть, и именно здесь нам нужно немного больше качества.
С Довбиком мы смогли завести мяч в штрафную, пытаясь сыграть один в один, он смог отдать мяч, и у нас были моменты благодаря Пеллегрини. Есть некоторые вещи, над которыми мы можем поработать, но в целом все было хорошо: было гораздо больше хорошей игры и использования пространства”.
“Есть вещи, которые мы должны улучшить в штрафной и вокруг неё, потому что мы можем играть лучше. Мы дали им слишком много пространства в перерыве, но я увидел много хорошего. Это плохой результат, но были и положительные моменты", – отметил специалист.
Артем вышел на поле на 65-й минуте.
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