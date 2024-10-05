Юрич – о последнем матче ЛЕ: С Довбиком мы смогли завести мяч в штрафную

Наставник "Ромы" Иван Юрич прокомментировал поражение от "Эльфсборга" (0:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

“Мы показали много хороших эпизодов, чтобы вывести мяч в финальную треть, и именно здесь нам нужно немного больше качества.

С Довбиком мы смогли завести мяч в штрафную, пытаясь сыграть один в один, он смог отдать мяч, и у нас были моменты благодаря Пеллегрини. Есть некоторые вещи, над которыми мы можем поработать, но в целом все было хорошо: было гораздо больше хорошей игры и использования пространства”.