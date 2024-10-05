СМИ – о матче Мудрика в ЛЕ: Самый опасный нападающий Челси. Во втором тайме пропал без вести
Пресса оценила действия украинца в игре против бельгийской команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил помог "синим" обыграть "Гент" (4:2). Английские издания отметили выступление Мудрика с положительной стороны.
Football London – 6.5/10
"Мудрик в начале игры нашел Жоау Феликса в штрафной площадке. Через мгновение Мудрик отпасовал на Вейгу, и португальский защитник метко пробил в дальнюю штангу. Позитивная передача украинца”.
Goal – 6/10
"Отдал голевую передачу в первом голе и начал играть с новой уверенностью, но во втором тайме пропал без вести".
Standard – 7/10
"Голл все еще остается его самой большой проблемой, но он ассистировал в первом мяче и продемонстрировал свою скорость, постоянно пытаясь обыграть защитника Хуго Гамбора – и ему это удавалось".
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90min – 7/10
"Самый опасный нападающий "Челси" на протяжении всего матча, и именно его вкусная передача на Вейгу помогла открыть счет. Постоянно стремился проникнуть в свободные зоны".
The Sun – 7/10
“Челси" весь вечер бил “Гент” с правого фланга. Мудрик отдал отличную передачу с правого фланга для взятия ворот, но не смог найти еще один убийственный пас”.
В этом сезоне Михаил провел за лондонский клуб 7 поединков во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
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