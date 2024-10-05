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Лунин – о Реале: Я могу быть здесь номером один

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Андрей настроен продолжить борьбу за основной состав

Лунин – о Реале: Я могу быть здесь номером один

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Вратарь "Реала" высказался о продлении контракта со "сливочными".

“Мое продление контракта – жест доверия со стороны клуба. С первого дня я уже говорил, что это клуб, о котором я мечтал. Очевидно, никто мне ничего так не даст, и все видели, на что я способен. Я могу быть здесь номером один и буду бороться за свою позицию. Я поддерживаю Куртуа и желаю всего наилучшего", – заявил кипер.

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В сезоне 2023/24 Андрей Лунин отыграл за "Реал" 31 матч во всех официальных турнирах (32 пропущенных гола, 12 "сухих" встреч).

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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