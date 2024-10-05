Лунин – о Реале: Я могу быть здесь номером один

Вратарь "Реала" высказался о продлении контракта со "сливочными".

“Мое продление контракта – жест доверия со стороны клуба. С первого дня я уже говорил, что это клуб, о котором я мечтал. Очевидно, никто мне ничего так не даст, и все видели, на что я способен. Я могу быть здесь номером один и буду бороться за свою позицию. Я поддерживаю Куртуа и желаю всего наилучшего", – заявил кипер.