Кревсун впервые сыграл в основе дубля Боруссии. Дортмундцы победили лидера чемпионата
Помог создать сенсацию
Кревсун - ліворуч. Фото: Боруссія Д
Во вчерашнем матче третьей Бундеслиги "Боруссия" Д (2) встречалась с "Дрезденом". Матч завершился со счётом 2:1.
Украинский полузащитник Даниил Кревсун впервые вышел в основном составе "шмелей". Он покинул поле на 70-й минуте при счете 1:1.
До этого он дважды играл в текущем сезоне – в обоих случаях выходил на замену.
Благодаря победе "Боруссия" Д (2) поднялась на 10 место в турнирной таблице. "Дрезден" остался в лидерах.
Добавим, что контракт Кревсуна с "шмелями" истекает летом следующего года.
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