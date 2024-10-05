Кревсун впервые сыграл в основе дубля Боруссии. Дортмундцы победили лидера чемпионата

Во вчерашнем матче третьей Бундеслиги "Боруссия" Д (2) встречалась с "Дрезденом". Матч завершился со счётом 2:1.

Украинский полузащитник Даниил Кревсун впервые вышел в основном составе "шмелей". Он покинул поле на 70-й минуте при счете 1:1.

До этого он дважды играл в текущем сезоне – в обоих случаях выходил на замену.

Благодаря победе "Боруссия" Д (2) поднялась на 10 место в турнирной таблице. "Дрезден" остался в лидерах.

Добавим, что контракт Кревсуна с "шмелями" истекает летом следующего года.