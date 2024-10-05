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Кревсун впервые сыграл в основе дубля Боруссии. Дортмундцы победили лидера чемпионата

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Помог создать сенсацию

Кревсун впервые сыграл в основе дубля Боруссии. Дортмундцы победили лидера чемпионата

Кревсун - ліворуч. Фото: Боруссія Д

UA-Футбол
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Во вчерашнем матче третьей Бундеслиги "Боруссия" Д (2) встречалась с "Дрезденом". Матч завершился со счётом 2:1.

Украинский полузащитник Даниил Кревсун впервые вышел в основном составе "шмелей". Он покинул поле на 70-й минуте при счете 1:1.

До этого он дважды играл в текущем сезоне – в обоих случаях выходил на замену.

Благодаря победе "Боруссия" Д (2) поднялась на 10 место в турнирной таблице. "Дрезден" остался в лидерах.

Добавим, что контракт Кревсуна с "шмелями" истекает летом следующего года.

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Боруссия (Дортмунд) Динамо (Дрезден) Даниил Кревсун
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